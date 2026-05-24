पश्चिम बंगाल: फाल्टा सीट पर भाजपा एक लाख से ज्यादा वोटों से जीती

दोबारा मतदान

हिंसा के बाद सीट पर हुआ था दोबारा मतदान

डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाली फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था। इस दौरान हिंसा और गड़बड़ियों की सूचना मिली थी। कथित तौर पर EVM में भाजपा के निशान पर टैप चिपकाने और कैमरों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया था। 21 मई को यहां दोबारा मतदान हुआ था, जिसमें 88.13 प्रतिशत वोट डाले गए थे।