पश्चिम बंगाल: फाल्टा सीट पर भाजपा एक लाख से ज्यादा वोटों से जीती
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा हुए चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को जीत मिली है। उन्होंने एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के उम्मीदवार शंभु नाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं, चुनाव से पीछे हटने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जहांगीर खान चौथे नंबर पर रहे। जहांगीर ने दोबारा मतदान से कुछ दिन पहले चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी।
दोबारा मतदान
हिंसा के बाद सीट पर हुआ था दोबारा मतदान
डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाली फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था। इस दौरान हिंसा और गड़बड़ियों की सूचना मिली थी। कथित तौर पर EVM में भाजपा के निशान पर टैप चिपकाने और कैमरों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया था। 21 मई को यहां दोबारा मतदान हुआ था, जिसमें 88.13 प्रतिशत वोट डाले गए थे।
भाजपा
सीट पर पहली बार जीती भाजपा
फालता विधानसभा सीट पहले CPI(M) का गढ़ मानी जाती थी। हालांकि, बीते कई सालों से यहां TMC का कब्जा रहा है। TMC ने पहली बार 2001 में यह सीट जीती थी। 2006 में CPI(M) ने वापसी की, लेकिन 2011 के बाद से TMC लगातार यहां जीत दर्ज कर रही है। आज से पहले भाजपा ने इस सीट पर कभी भी जीत दर्ज नहीं की थी। इस बार 6 उम्मीदवार मैदान में थे।