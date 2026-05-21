पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर मतदान जारी

पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर मतदान जारी, TMC उम्मीदवार के पीछे हटने से मुकाबला कड़ा

लेखन गजेंद्र 09:49 am May 21, 202609:49 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। यहां के 285 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और वोटों की गिनती 24 मई को होगी। सीट पर लगभग 1.15 लाख महिलाएं और 9 तृतीय-लिंगी मतदाताओं सहित 2.36 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं।