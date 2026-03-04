राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी सूची जारी, महाराष्ट्र से 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान

अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता है और फिलहाल केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। वे NDA के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी संगठन का कामकाज संभाल रहे हैं। माया ईवनाते शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। रामराव वडकुटे संगठन में कई पदों पर रहे चुके हैं।

पिछली सूची

37 सीटों पर होना है चुनाव

भाजपा ने पहली सूची में 7 नामों का ऐलान किया था। इनमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नाम थे। बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंना है।