राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी सूची जारी, महाराष्ट्र से 4 उम्मीदवारों का किया ऐलान
क्या है खबर?
भाजपा ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, माया चिंतामण ईवनाते और रामराव वडकुते के नाम शामिल हैं। अभी राज्य की 3 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। इससे पहले भाजपा ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 6 राज्यों से 9 नाम शामिल थे।
परिचय
कौन हैं भाजपा के 4 उम्मीदवार?
अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता है और फिलहाल केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। वे NDA के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और राज्यसभा सांसद हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी संगठन का कामकाज संभाल रहे हैं। माया ईवनाते शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। रामराव वडकुटे संगठन में कई पदों पर रहे चुके हैं।
पिछली सूची
37 सीटों पर होना है चुनाव
भाजपा ने पहली सूची में 7 नामों का ऐलान किया था। इनमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नाम थे। बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंना है।