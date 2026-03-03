भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जाएंगे राज्यसभा, बिहार से उम्मीदवार बनाया

भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया उम्मीदवार

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Mar 03, 202603:38 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने जल्द होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। मंगलवार को 9 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जिसमें नितिन को बिहार से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां राज्यसभा की कुल 5 सीटें खाली हैं। इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और ओडिशा की खाली सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं।