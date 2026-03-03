भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जाएंगे राज्यसभा, बिहार से उम्मीदवार बनाया
क्या है खबर?
भाजपा ने जल्द होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। मंगलवार को 9 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, जिसमें नितिन को बिहार से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां राज्यसभा की कुल 5 सीटें खाली हैं। इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और ओडिशा की खाली सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं।
राज्यसभा
किस प्रदेश से कौन बनाया गया उम्मीदवार?
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में लिखा है, "केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।" बिहार से नितिन के अलावा शिवेश कुमार, असम से तेराश गोवाला, जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है।
ट्विटर पोस्ट
भाजपा ने जारी की सूची
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/38I3mo5KMb— BJP (@BJP4India) March 3, 2026
टिकट
JDU ने नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया
भाजपा की ओर से पहले नितिन की जगह भोजपुरी गायक पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन समिति के सामने इसे पेश नहीं किया गया। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। उनके साथ रामनाथ ठाकुर या अन्य को भेजा जा सकता है। एक अन्य सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।