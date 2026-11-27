लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 540 है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक के पक्ष में 2-तिहाई सांसदों का समर्थन होना चाहिए, जो कुल 360 होता है।

भाजपा के पास खुद के 241 सांसद हैं और NDA में शामिल सांसदों को मिलाकर यह संख्या 320 तक पहुंचती है।

पिछली बार अप्रैल में NDA की संख्या 298 थी, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी 20 सांसद भारतीय राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (NCPI) के जरिए NDA में आ गए हैं।