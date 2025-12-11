अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया

सवाल

क्या बोले अनुराग ठाकुर?

प्रश्नकाल के दौरान ठाकुर ने कहा, "सर, मेरा एक सवाल है। पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है? TMC के सांसद कई दिन से लगातार बैठकर पी रहे हैं। आप जांच करवाएं।" इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया, "नहीं, कोई इसकी अनुमति नहीं दे रहा। हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का पालन करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर उनके पास लिखित में शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करेंगे।