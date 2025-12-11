अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया
क्या है खबर?
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में गुरुवार को अजीबो-गरीब मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़े होकर आरोप लगाया कि पूरे देश में ई-सिगरेट प्रतिबंधित है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद सदन के अंदर सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शिकायत का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ऐसा मामला पहुंचेगा, तो वे उचित कार्रवाई करेंगे।
सवाल
क्या बोले अनुराग ठाकुर?
प्रश्नकाल के दौरान ठाकुर ने कहा, "सर, मेरा एक सवाल है। पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है? TMC के सांसद कई दिन से लगातार बैठकर पी रहे हैं। आप जांच करवाएं।" इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया, "नहीं, कोई इसकी अनुमति नहीं दे रहा। हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का पालन करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर उनके पास लिखित में शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
अनुराग ठाकुर का सवाल
आज संसद में-— Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) December 11, 2025
मुद्दा तो गंभीर है, अनुराग ठाकुर का कहना है की संसद के अंदर एक TMC सांसद e-cigarette पी रहे हैं।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा की कारवाही होगी इस पर। pic.twitter.com/7Acfrnvz7E