बिहार: 10,000 के बाद महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये? मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के अगले चरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इस दिशा में चयनित लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बयान
महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये, लेकिन शर्तें भी लागू
नीतीश ने कहा, 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपय तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। यह राशि चरणों में दी जाएगी बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार करने हेतु सदुपयोग किया गया हो। अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी।'
राशि
अब तक कितनी महिलाओं को मिली राशि?
मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। अब तक 1.56 करोड़ लाभुकों के खाते में राशि अंतरित कर दी गई है।" ये योजना 26 सितंबर, 2025 को शुरू की गई थी। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। व्यवसाय सफल होने पर उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये की सहायता भी दिए जाने का प्रावधान है।