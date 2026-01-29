बिहार: 10,000 के बाद महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये? मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान

नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के अगले चरण का ऐलान किया है

लेखन आबिद खान 06:10 pm Jan 29, 202606:10 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के अगले चरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इस दिशा में चयनित लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।