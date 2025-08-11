तेजस्वी, पप्पू यादव और सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, कौन किस श्रेणी में?
क्या है खबर?
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भाजपा सांसद प्रदीप कुमार और भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी की गई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
ट्विटर पोस्ट
बिहार के गृह विभाग ने जारी किया आदेश
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल!— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) August 11, 2025
सम्राट चौधरी को Z+ और तेजस्वी यादव को Z सुरक्षा दी गई।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिली Y+ कैटेगरी सुरक्षा। pic.twitter.com/dAiHi8Ng2O
सुरक्षा
किस श्रेणी में कितने सुरक्षाकर्मी?
Z+ सुरक्षा को सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है। इसमें लगभग 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो, पुलिस और एस्कॉर्ट वाहन शामिल होते हैं। Z श्रेणी सुरक्षा में करीब 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें सशस्त्र कमांडो और स्थानीय पुलिस होते हैं। Y+ सुरक्षा में लगभग 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) और एस्कॉर्ट होते हैं। Y श्रेणी सुरक्षा में 8 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं।