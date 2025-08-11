तेजस्वी, पप्पू यादव और सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, कौन किस श्रेणी में? 

बिहार में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई

लेखन गजेंद्र 03:19 pm Aug 11, 202503:19 pm

क्या है खबर?

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z+ श्रेणी, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भाजपा सांसद प्रदीप कुमार और भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी की गई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।