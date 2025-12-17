नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का खींचा हिजाब, संजय निषाद बोले- कहीं और छू लेते तो...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की घटना पर छिड़ा विवाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान से और बढ़ गया है। एक स्थानीय समाचार चैनल से बात करते हुए निषाद ने कहा कि इस घटना (हिजाब खींचना) को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, अगर नीतीश कुमार ने महिला को "कहीं और छुआ होता" तो क्या होता। हालांकि, निषाद ने अपने बयान पर विवाद बढ़ने पर स्पष्टीकरण दिया है।

विवाद नीतीश कुमार से जुड़ी क्या है हिजाब हटाने की घटना? सोमवार को पटना में 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश आयुष (आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) चिकित्सक को प्रमाणपत्र दे रहे थे। इस दौरान मंच पर एक मुस्लिम महिला चिकित्सक हिजाब पहनकर प्रमाणपत्र लेने पहुंची, तभी नीतीश ने हिजाब हटाने का इशारा किया। इससे पहले महिला कुछ प्रतिक्रिया दे पातीं, नीतीश ने खुद ही उनका हिजाब नीचे खींच दिया, जिससे उनका मुंह दिख गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के पीछे खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था।

घटना संजय निषाद ने क्या कहा? घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मत्स्य पालन मंत्री निषाद ने एक मीडिया चैनल से कहा, "इस पर लोगों को हो-हल्ला नहीं करना चाहिए। अरे, वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। (लोगों को हंगामा नहीं करना चाहिए।" यह बयान देते समय निषाद काफी मुस्कुरा रहे थे। उनके बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेल रहा है।

सफाई मंत्री ने दी सफाई सोशल मीडिया पर विरोध के बाद निषाद ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। निषाद ने सफाई देते हुए कहा, "जिस बयान पर आज विवाद खड़ा हो रहा है, वह मैंने मुस्कुराते हुए, सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में दिया था। किसी भी समुदाय, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही किसी का अपमान करने का इरादा था।"

ट्विटर पोस्ट नीतीश कुमार के हिजाब खींचने का सोशल मीडिया पर विरोध बिहार में एक समारोह में पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का जबरन हिजाब खींच लिया



सुरक्षाकर्मी को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा



इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों?



एक CM ने यह किया पर कोई आक्रोश नहीं?



TV पर कोई डिबेट नहीं?



हद है pic.twitter.com/MlxmXgtMPv — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 15, 2025