नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद JDU को बड़ा झटका, केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ी

इस्तीफा इस्तीफा देने का क्या कारण बताया? त्यागी ने अपने इस्तीफे में लिखा, "30 अक्टूबर, 2003 को समता पार्टी और जनता दल के मर्जर के साथ JDU अस्तित्व में आई। जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे और मैं पार्टी महासचिव। हमने साथ काम किया। मैंने अपने अध्यक्ष के तौर पर शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ काम किया। मैंने पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता, राजनीतिक सलाहकार का पद संभाला। अब पार्टी का सदस्यता अभियान खत्म हो गया है। इस बार मैंने पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण नहीं करवाई।"

पार्टी बैठक में लेंगे बड़ा फैसला त्यागी ने बताया कि भले ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन समाज के पिछड़े तबके समेत दबे-कुचले लोगों, किसानों के हितों के लिए डटे रहेंगे। उन्होंने लिखा, "नीतीश कुमार के लिए मेरा व्यक्तिगत सम्मान है। मेरे कुछ पॉलिटिकल दोस्त और एक्टिविस्ट 22 मार्च को देश के राजनीतिक हालात पर बातचीत के लिए एक जैसी सोच वाले लोगों की रफी मार्ग मावलंकर हॉल में मीटिंग कर रहे हैं। मैं जल्द सभी लोगों से सलाह लेकर भविष्य पर फैसला करूंगा।"

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