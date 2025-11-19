बिहार के संभावित मंत्रियों की सूची आई सामने, भाजपा-JDU में से किनको मिल सकता है पद?

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। कल यानी 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले भाजपा ने सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने नीतीश को विधायक दल का नेता चुना है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी पार्टियों में चर्चा जारी है। आइए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों के नाम जानते हैं।

विधायक 22 विधायक कल बन सकते हैं मंत्री कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश के साथ 22 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें भाजपा के 9, JDU के 10 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP- रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के एक-एक विधायक शामिल हैं। पिछली बार की तरह विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

भाजपा भाजपा से कौन-कौन हैं मंत्री पद के दावेदार? भाजपा कोटे से सम्राट, विजय, नितिन नवीन, रेणु देवी, मंगल पांडे, नीरज बबलू, संजय सरावगी, हरि सहनी और रजनीश कुमार के मंत्री बनने की संभावना है। इनमें से 8 पिछली सरकार में भी मंत्री थे। जातीय समीकरण साधने के लिए भाजपा ने 2 भूमिहार, 2 अति पिछड़े वर्ग और एक-एक ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के नेताओं को शामिल करने की योजना बनाई है। इसके अलावा कायस्थ और वैश्य समुदाय से आने वाले नेताओं को भी शामिल किया गया है।

JDU JDU से कौन बनने जा रहा मंत्री? JDU के 10 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, जमा खान, रत्नेश सदा, लेशी सिंह, बिजेंद्र यादव, श्याम रजक, सुनील कुमार और दामोदर रावत के नाम सबसे आगे हैं। इनमें से 8 पहले भी मंत्री रह चुके हैं। JDU ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 4 दलित और मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा वर्ग, राजपूत और भूमिहारों को शामिल किया है।

अन्य पार्टियां चिराग और मांझी की पार्टी से कौन बनेगा मंत्री? LJP-R से राजू तिवारी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। वे चिराग की पार्टी के बिहार अध्यक्ष हैं। इसके अलावा संजय पासवान और संजय सिंह के नाम की भी चर्चा है। वहीं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को भी मत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग तय है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की संख्या के लिहाज से अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं।