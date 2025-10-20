बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की, चुनाव ऐलान के बाद से 23 करोड़ की शराब जब्त

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में 753 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 13,587 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट तामील हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि 64.17 करोड़ रुपये में 14 करोड़ रुपये के मुफ्त सामान, 16.88 करोड़ रुपये की मादक पदार्थ और 4.19 करोड़ रुपये की नकदी शामिल है। चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षकों और 18 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, जबकि दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षकों और 20 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 17 अक्टूबर को बंद हो चुकी है। दूसरे चरण का नामांकन सोमवार को समाप्त होगा।