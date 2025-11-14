बिहार चुनाव परिणाम पर अमित शाह बोले- राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस निचले पायदान पर

बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बढ़त पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है और एक के बाद एक 3 पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस निचले पायदान पर पहुंच गई है।

बयान जनता अब प्रदर्शन की राजनीति के आधार पर वोट देती है- शाह शाह ने एक्स पर लिखा, 'यह विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भेष में आएं, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ प्रदर्शन की राजनीति के आधार पर जनादेश देती है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, NDA और भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। मैं माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि मोदीजी के नेतृत्व में NDA सरकार अधिक समर्पण से उनकी आशा पूरा करेगी।'

बयान राहुल गांधी पर निशाना शाह ने दूसरे पोस्ट में लिखा, 'बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को करारा जवाब मिला है। बिहार ने देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की जगह नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है।'