कांग्रेस ने बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, इन्हें मिली जगह

लेखन भारत शर्मा 07:15 pm Oct 26, 202507:15 pm

क्या है खबर?

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। यह सूची राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभावशाली लोगों को संगठित करने के प्रयास को दर्शाती है। इस सूची में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं को जगह मिली है।