बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, इन्हें मिली जगह

कांग्रेस ने बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है

लेखन भारत शर्मा
Oct 26, 2025
07:15 pm
क्या है खबर?

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। यह सूची राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभावशाली लोगों को संगठित करने के प्रयास को दर्शाती है। इस सूची में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं को जगह मिली है।

अन्य

स्टार प्रचारकों में ये प्रमुख नेता भी शामिल

पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में प्रचार के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं, युवा आइकन और क्षेत्रीय रणनीतिकारों का मिश्रण किया है। इनमें राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गौरव गोगोई, युवा नेता कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और रंजीत रंजन भी शामिल है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल के पटना, गया और दरभंगा में बड़ी जनसभाओं का नेतृत्व करने की संभावना है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें स्टार प्रचारकों की सूची

अभियान

कांग्रेस छठ पूजा के बाद शुरू करेगी चुनाव अभियान

कांग्रेस पार्टी छठ पूजा के तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत करने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने रविवार को घोषणा की कि राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगे। इसी तरह पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे सहित अन्य शीर्ष नेता भी आने वाले हफ्तों में पूरे बिहार का दौरा कर प्रचार करेंगे।