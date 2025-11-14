बिहार चुनाव परिणाम 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से भाषण देंगे
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। भाजपा ने इसका जश्न मनाना शुरू कर दिया है। चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली मुख्यालय पहुंच सकते हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार शाम को 7 बजे मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे।
चुनाव
NDA 166 सीटों पर आगे
सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद NDA 166 सीटों पर आगे है, जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 को पार कर गया है। विपक्ष का महागठबंधन 56 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग के मुताबिक, भाजपा 90, जनता दल यूनाइटेड (JDU) 81, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) 21 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 25, कांग्रेस 4 और कम्युनिस्ट पार्टियां 5 सीट पर आगे है।
मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर JDU का दावा
बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर JDU का दावा आना शुरू हो गया है। JDU ने परिणामों को देखते हुए कुछ देर पहले एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। हालांकि, कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया गया है। चुनाव में JDU से अधिक सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि चिराग पासवान की LJP भी अच्छी सीटें जीत रही है।