बिहार चुनाव परिणाम 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से भाषण देंगे

चुनाव

NDA 166 सीटों पर आगे

सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद NDA 166 सीटों पर आगे है, जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 को पार कर गया है। विपक्ष का महागठबंधन 56 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग के मुताबिक, भाजपा 90, जनता दल यूनाइटेड (JDU) 81, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) 21 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 25, कांग्रेस 4 और कम्युनिस्ट पार्टियां 5 सीट पर आगे है।