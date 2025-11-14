नीतीश की महिलाओं को 10,000 रुपये वाली योजना क्या थी, जिसको बता रहे जीत का कारण?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत से बहुत आगे चल रहा है। आखिर भाजपा और 2005 से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया? यह सवाल सभी के मन में है। विपक्ष ने इसके पीछे नीतीश की 10,000 रुपये वाली महिला रोजगार योजना को कारण बताया है।
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
मुख्यमंत्री नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य हर घर की महिला को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना को 29 अगस्त, 2025 को बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली और 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रत्यके महिला को 10,000 रुपये मिलते हैं, जो कर्ज नहीं, बल्कि अनुदान है। महिलाओं का व्यवसाय सफल होने पर उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये की सहायता कुल 6 किस्तों में मिलेंगे।
चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए पैसे
योजना के 10,000 रुपये लेकर महिलाएं दुकान, पशुपालन या अपना कोई काम कर सकती हैं, जिसे उन्हें लौटाना नहीं है और न कोई ब्याज देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि में योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि योजना से 75 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं और सभी के खातों में 10,000-10,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। चुनाव से पहले कुल 1.21 करोड़ महिलाओं तक राशि भेजी गई। इसी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत पक्की हुई।
महिलाओं ने जमकर किया मतदान
बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ था, जिसमें हर चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। पहले चरण में 65 प्रतिशत औऱ दूसरे चरण में 67 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। BBC के मुताबिक, बिहार में 1952 से 2020 तक मतदान प्रतिशत केवल 3 बार 60 प्रतिशत से अधिक था। इस साल 2020 के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने खेल कर दिया। बिहार में महिलाओं का 71.6 प्रतिशत, जबकि पुरुषों मतदान प्रतिशत 62.8 प्रतिशत था।