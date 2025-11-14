बिहार में नीतीश कुमार सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं

क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? JDU ने सोशल मीडिया से हटाया अपना दावा

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस नजर आ रहा है। दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को रूझान में जीतता देख सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद ही उसे हटा दिया गया। उस पोस्ट में JDU ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था, लेकिन अब पोस्ट हटाने से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं।