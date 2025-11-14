क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? JDU ने सोशल मीडिया से हटाया अपना दावा
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस नजर आ रहा है। दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को रूझान में जीतता देख सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद ही उसे हटा दिया गया। उस पोस्ट में JDU ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था, लेकिन अब पोस्ट हटाने से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं।
दावा
JDU ने क्या पोस्ट किया था, जिसे हटाया गया?
JDU ने एक्स पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा था, 'न भूतो न भविष्यति... नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।' हालांकि, JDU ने कुछ ही मिनट के बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी, जिससे सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इन अटकलों के पीछे चुनावों में भाजपा का शानदार प्रदर्शन है, जिसमें भगवा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन JDU भाजपा से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है।
ट्विटर पोस्ट
JDU का हटाया गया पोस्ट
'नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे...' JDU ने किया पोस्ट, फिर कर दिया डिलीट pic.twitter.com/P9Iemgjzfj— Anku Chahar (@anku_chahar) November 14, 2025
मुख्यमंत्री
सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार
नीतीश कुमार बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता हैं। अगर इस बार भी वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कई रिकॉर्ड टूट सकते हैं। नीतीश वर्ष 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, जिसका क्रम आज भी जारी है। हालांकि, बीच में मई 2014 से फरवरी 2015 तक 278 दिनों के लिए जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मांझी तब JDU में थे, लेकिन उन्होंने बगावत करके हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) बना लिया।