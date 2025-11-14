अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार का कारण बताया SIR,  बोले- भाजपा छल है 

LOADING...
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 पर अखिलेश यादव का बयान आया

लेखन गजेंद्र
Nov 14, 2025
12:44 pm
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आने लगा है, जिसमें अभी तक भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत हासिल करते दिख रही है। चुनाव परिणाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को धोखेबाज पार्टी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर महागठबंधन की हार का कारण मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 'दल' नहीं बल्कि 'छल' है।

अखिलेश यादव ने क्या लिखा?

विपक्षी INDIA गठबंधन में सहयोगी अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 'बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे। अब CCTV की तरह हमारा PPTV मतलब 'PDA प्रहरी' चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। अखिलेश के PDA का आशय पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक है।

