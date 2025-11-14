बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 पर अखिलेश यादव का बयान आया

अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार का कारण बताया SIR, बोले- भाजपा छल है

लेखन गजेंद्र 12:44 pm Nov 14, 202512:44 pm

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम सामने आने लगा है, जिसमें अभी तक भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत हासिल करते दिख रही है। चुनाव परिणाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को धोखेबाज पार्टी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर महागठबंधन की हार का कारण मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 'दल' नहीं बल्कि 'छल' है।