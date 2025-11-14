बिहार में उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी बोले- महिलाओं को 10,000 रुपये देकर जीती NDA

बिहार में विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने के बाद महागठबंधन की ओर से उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी ने जनादेश स्वीकार करते हुए बड़ी बात कही है। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख सहनी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि राज्य में लोगों ने नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के कारण उन पर भरोसा किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये देकर वोट हासिल किया है।

बयान पैसों की उम्मीद में वोट दिया- सहनी सहनी ने कहा, "हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और NDA को बधाई देता हूं। मेरा आग्रह कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खासकर महिलाओं को 10,000 रुपये देकर बरगला कर वोट लिया है। आपने कहा है कि 1.90 लाख रुपये सरकार बनने के बाद डेढ़ करोड़ महिलाओं को खाते में देंगे। उन्होंने इसी उम्मीद से उनको वोट दिया है, इसलिए सरकार बनने के बाद तुरंत दूसरी किस्त जारी होनी चाहिए।"

बयान वोट खरीदने का पैटर्न बदल गया है- सहनी सहनी ने आगे कहा, "हार के कारण में पहला यही दिख रहा है कि बिहार के जातीय धर्म के माता-बहनों ने नीतीश जी पर भरोसा किया क्योंकि उनका अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों के पास संदेश गया कि 1.90 लाख रुपये और देंगे। पैसे का बोलबाला धरती पर रहा है। पहले रात में पैसे बांटकर वोट बेंचने का काम रात में होता था, अब पैटर्न बदल गया है।"

प्रतिक्रिया जनता का पैसा जनता को बांटकर श्रेय लिया जा रहा है- सहनी सहनी ने आगे कहा, "लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया है। अब लोग रात में वोट तो नहीं बेंच रहे, लेकिन अब दिन के उजाले में अवैध काम वैध तरीके से किया जा रहा है। जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि चावल अपने घर से दे रहा हूं, ये पैसा अपनी जेब से दे रहा हूं, जिससे जनता ने बेरोजगारी-परेशानी न देखकर 1.90 लाख के लिए वोट दिया है।"