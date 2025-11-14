बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के बराबर प्रदर्शन किया

बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Nov 14, 202505:32 pm

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल बुरा है। कांग्रेस 5 सीटों तक सिमटती दिख रही है। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन स्थानीय पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) करते दिख रही है। पार्टी ने बिहार की 243 विधानसभा में से कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 जीत गई है और 3 पर पार्टी आगे चल रही है, जो कांग्रेस के बराबर है।