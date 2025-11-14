बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल बुरा है। कांग्रेस 5 सीटों तक सिमटती दिख रही है। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन स्थानीय पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) करते दिख रही है। पार्टी ने बिहार की 243 विधानसभा में से कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 जीत गई है और 3 पर पार्टी आगे चल रही है, जो कांग्रेस के बराबर है।
इन सीटों पर पार्टी बनाए है बढ़त
अररिया की जोकीहाट सीट पर AIMIM के उम्मीद मोहम्मद मुर्शीद आलम 28,803 वोट से JDU उम्मीदवार से जीते हैं। किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद तौसीफ आलम 18,000 से अधिक वोट से आगे हैं। इसी जिले की कोचाधामन सीट पर मोहम्मद सरवर आलम 23,021 वोट से RJD उम्मीदवार से जीते हैं। पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर अख्तरुल ईमान 38,000 से अधिक वोट और इसी जिले की बैसी सीट से गुलाम सरवर 14,000 से अधिक वोट से आगे हैं।
2020 में भी जीती थी 5 सीट, लेकिन लगा था झटका
AIMIM ने 2020 से बड़े पैमाने पर बिहार में चुनाव लड़ना शुरू किया। उससे पहले 2015 में पार्टी ने कोचाधामन सीट पर उम्मीदवार उतारा था और वो भी हार गए। पार्टी सीमांचल क्षेत्र पर फोकस करती है, जहां 24 सीट है। यहां 4 जिले अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया हैं, जिसमें मुस्लिम आबादी अधिक है। 2020 में पार्टी ने 5 सीट जीती, लेकिन 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में चले गए। तब अमौर से अख्तरुल ईमान ही बचे थे।