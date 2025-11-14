बिहार चुनाव परिणाम 2025: कांग्रेस इस बार भी नहीं कर पाई कमाल, जानें कैसा है हाल

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं, महागठबंधन 58 सीटों पर आगे है। बिहार में पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस कोई खास कमाल करती नहीं दिख रही है। पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले करीब 5 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल वो केवल 5 सीटों पर आगे चल रही है।

सीटें किन सीटों पर आगे है कांग्रेस? कांग्रेस ने बिहार की 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ज्यादातर सीटों पर वो पिछड़ गई है। पार्टी लखीसराय और पटना साहिब सीट समेत 5 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि, इनमें से कई सीटों पर बढ़त का अंतर कम है और कई राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में कुछ सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल भी सकती हैं और कुछ अन्य सीटें आ भी सकती हैं।

फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर महागठबंधन में 'फ्रेंडली फाइट' महागठबंधन में ऐन वक्त तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर गठबंधन की पार्टियों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। इन सीटों में वैशाली, बछवाड़ा, राजापाकर, बिहारशरीफ, बेलदौर, चैनपुर, करगहर, नरकटियागंज, सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और CPI और कांग्रेस के बीच आपस में ही लड़ाई है, जिसका फायदा NDA को हो सकता है।

पिछले चुनाव पिछले चुनाव में कैसा रहा था कांग्रेस का प्रदर्शन? 2020 विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था। तब पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीटें ही जीत सकी थी। इसे लेकर कथित तौर पर RJD कांग्रेस से नाराज भी बताई गई थी। यही वजह है कि पार्टी को इस बार कम सीटें दी गईं। हालांकि, इसके बावजूद अब तक के आंकड़े अच्छी स्थिति की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं।