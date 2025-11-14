बिहार चुनाव परिणाम 2025: सबसे अमीर उम्मीदवार रण कौशल पीछे, भाजपा दे रही टक्कर
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं, जिसमें भाजपा नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगे चल रहा है। बिहार में सबसे अमीर उम्मीदवार, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह हैं, जो पश्चिम चंपारण जिले की लौरिया सीट से लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, गुड्डू भाजपा के विनय बिहारी से पहले आगे थे, लेकिन अब पीछे हो गए हैं। गुड्डू करीब 5,000 वोट से पीछे हैं।
चुनाव
रण कौशल की कितनी है संपत्ति?
गुड्डू ने चुनावी हलफनामे में 373 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। उनकी संपत्ति में 2.58 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि भूमि और 352 करोड़ मूल्य की गैर-कृषि भूमि शामिल है। अपने पहले चुनाव के बाद से गुड्डू की संपत्ति लगभग 47 गुना बढ़ गई है। उनकी पत्नी के पास भी 131 करोड़ रुपये की संपत्ति है और 6.59 करोड़ रुपये शेयर में निवेश है। परिवार के पास 7 लग्ज़री गाड़ियां और विदेशी हथियार हैं।
परिणाम
बिहार में कौन हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार?
VIP के गुड्डू के बाद 10 अमीर उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें जनता दल यूनाइटेड (JDU) के 3, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 2, भाजपा और जन सुराज के 1-1, एक निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से है। गुड्डू के बाद लोक जनशक्ति से नीतीश कुमार 250 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और भाजपा के कुमार प्रणय 170 करोड़ रुपये के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। नीतीश गया के गुरुआ और प्रणय मुंगेर से उम्मीदवार हैं।