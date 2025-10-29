राहुल गांधी बोले- वोट के लिए प्रधानमंत्री स्टेज पर नाचने लगेंगे; नीतीश पर भी साधा निशाना

बिहार चुनाव में जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी प्रचार बढ़ता जा रहा है। आज (29 अक्टूबर) लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर देंगे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित किया।

बयान राहुल ने कहा- नीतीश ने 20 सालों में कुछ नहीं किया राहुल गांधी ने कहा, "मैं हिंदुस्तान के जिस भी प्रदेश में जाता हूं, वहां मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाईं, गुजरात में काम किया, खून पसीना बहाया, दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। नीतीश ने 20 साल से कुछ नहीं किया।"

प्रधानमंत्री राहुल बोले- वोट के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं राहुल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा कर सकें, इसलिए दिल्ली में साफ पानी का तालाब बनाया गया। मोदी जी को नौटंकी करनी थी तो साफ पानी पाइप से लाया गया। टीवी पर वो पाइप दिख गया, इसके बाद मोदी जी नहीं आए। उनको यमुना और छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है, बस वोट चाहिए। वोट के लिए उनसे कुछ भी करवा लो। आप कहोगे कि वोट के लिए स्टेज पर नाच लो तो वो डांस कर लेंगे।"

मुख्यमंत्री राहुल ने कहा- नीतीश रिमोट से चल रहे राहुल ने कहा कि चुनाव में नीतीश जी के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। उन्होंने कहा, "3-4 लोग इसे कंट्रोल करते हैं। भाजपा इसे कंट्रोल करती है। रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और उन्हें सामाजिक न्याय से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि आप जातिगत जनगणना करवाइए. उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वे इसे नहीं चाहते।"

गृह मंत्री अमित शाह बोले- लालू बेटे को मुख्यमंत्री, सोनिया प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में कहा, "लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन ये दोनों पद खाली नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा, "एक समय था जब आतंकवादी भारत की धरती से खून से लथपथ होकर जाते थे, लेकिन फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई और तीसरी बार 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान का सफाया कर दिया गया।"