बिहार में JD(U) 102 और भाजपा 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सीट बंटवारा लगभग तय- रिपोर्ट

बिहार में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बन गई है। न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि राज्य में भाजपा 101 और जनता दल (यूनाइटेड JDU) 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों पार्टियां लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं।

सीटें किसे मिलीं कितनी सीटें? रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से कम से कम एक सीट ज्यादा वाले आग्रह को ध्यान में रखते हुए यह समीकरण तैयार किया गया है। वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP रामविलास) को 20 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में भाजपा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि NDA चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है।

बैठक 24-25 सितंबर को भाजपा की बड़ी बैठक भाजपा उम्मीदवारों के चयन के लिए 24 और 25 सितंबर को बिहार के सभी जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल संगठन की स्थिति की जानकारी लेंगे और सहयोगी पार्टियों की दावेदारी वाली सीटों पर भी चर्चा करेंगे। 3 अक्टूबर के बाद NDA की सभी पार्टियों में सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक बातचीत होगी। खबर है कि पहले बड़ी पार्टियों और फिर छोटी पार्टियों की सीटों पर चर्चा होगी।

मांग चिराग ने किया था सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इसी साल जून में चिराग ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था, "मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। मैं कहता हूं कि मैं बिहार के सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ताकि NDA को मजबूती मिले और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़ें।"

भाजपा चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं भाजपा इंडियन एक्सप्रेस ने एक वरिष्ठ भाजपा नेता के हवाले से कहा था कि भाजपा चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने के इरादे में नहीं है। इस नेता ने कहा था, "चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जो कहीं ज्यादा है। उनके 5 सांसद हैं, जिसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 20 के आसपास है। हमें कुशवाहा और मांझी को भी समायोजित करना होगा और कुछ आश्चर्यजनक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं।"