बिहार चुनाव: JDU ने जारी की पहली सूची, चिराग को मिली सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 57 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और फुलवारी से पूर्व मंत्री श्याम रजक को मैदान में उतारा है। साथ ही चिराग पासवान के खाते में गई 4 सीटों पर भी प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। बता दें कि JDU इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
JDU-LJP
JDU ने चिराग के गृह क्षेत्र में भी उतारा उम्मीदवार
JDU ने चिराग पासवान के गृह क्षेत्र अलौली से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे पहले JDU ने अपने कोटे से चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP-R) को सीटें दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा सीट को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद था। सीट बंटवारे के तहत ये सीटें LJP-R को मिली है, इसके बाद JDU ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरी सूची
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
वोट
पिछली बार 12 वोटों से जीते प्रत्याशी को फिर मिला टिकट
JDU ने हिलसा सीट से कृष्ण मुरारी शरण ऊर्फ प्रेम मुखिया को फिर से टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनावों में मुखिया इस सीट से केवल 12 वोटों से जीते थे। ये तब सबसे कम वोटों से जीत का रिकॉर्ड था। वहीं, बरबीघा से पिछली बार केवल 133 वोटों से जीतने वाले सुदर्शन कुमार का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने इस बार कुमार पुष्पंजय पर भरोसा जताया है।
बड़े चेहरे
6 मंत्रियों को भी मिला टिकट
JDU ने मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह और कुचाएकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया है। पहली सूची में 6 मंत्रियों- विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, श्रवण कुमार को नालंदा, मदन सहनी को बहादुरपुर, महेश्वर हजारी को कल्याणपुर, सुनील कुमार को भोरे और सोनबरसा से रत्नेश सदा को मैदान में उतारा है। सूची में अनुसूचित जातियों में आने वाले 10 उम्मीदवारों के नाम भी हैं।
सीटें
JDU 101 सीटों पर लड़ रही है चुनाव
NDA में सीट बंटवारे के तहत भाजपा और JDU 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, LJP-R के हिस्से में 29 और RLM और HAM को 6-6 सीटें मिली हैं। यानी इस बार JDU की 'बड़े भाई' की भूमिका खत्म हो गई है। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।