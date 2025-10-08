पवन सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली

लेखन गजेंद्र 12:02 pm Oct 08, 202512:02 pm

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने अब उनको 'Y' श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह निर्णय खुफिया एजेंसियों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। अब पवन की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के करीब 11 सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे, जो उनके साथ 24 घंटे रहेंगे और सभी कार्यक्रमों और दौरों में दिखाई देंगे।