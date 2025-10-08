बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने अब उनको 'Y' श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह निर्णय खुफिया एजेंसियों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। अब पवन की सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के करीब 11 सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे, जो उनके साथ 24 घंटे रहेंगे और सभी कार्यक्रमों और दौरों में दिखाई देंगे।
सुरक्षा
लोकसभा चुनाव में भाजपा से हुए थे अलग
लोकसभा चुनाव 2024 में पवन को भाजपा ने पश्चिम बंगाल से टिकट दिया था, लेकिन बंगाली महिलाओं पर फिल्माए अश्लील गानों की वजह से उठे विरोध के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने बिहार की कराकाट सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से जुड़े उपेंद्र कुशवाहा की वजह से भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि, वे निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कुशवाहा हार गए। यहां महागठबंधन उम्मीदवार जीता था।
वापसी
भाजपा में लौटने का मिला तोहफा?
पिछले दिनों पवन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और कुशवाहा से उनके सरकारी आवास में मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी भाजपा में वापसी पक्की हो गई। राजपूत वोटों को देखते हुए भाजपा पवन को आरा सीट से उतार सकती है, जिससे शाहाबाद क्षेत्र में भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास की 22 सीटों पर असर पड़ने की संभावना है। सुरक्षा बढ़ाया जाना, भाजपा की तरफ से उनको तोहफा बताया जा रहा है।