बिहार में मतदाता बोले- पोलिंग बूथ पहुंचे बिना पड़ गया वोट; आयोग ने तुरंत उठाया कदम
क्या है खबर?
बिहार के 18 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इस दौरान कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप और शिकायतें सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में 3 मतदाताओं ने शिकायत की कि उनका वोट पोलिंग बूथ पर जाए बिना ही पड़ गया और चुनाव अधिकारियों ने उनको वापस भेज दिया। घटना का वीडियो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने साझा किया तो चुनाव आयोग को होश आया। उसने तुरंत कार्रवाई कर तीनों का वोट डलवाया।
घटना
क्या है पूरा मामला?
RJD ने एक्स पर मतदाताओं का वीडियो साझा कर लिखा, 'साहेबगंज-98 विधानसभा, जिला- मुजफ्फरपुर बूथ संख्या- 147 में वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है! ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है? अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करें। संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाया जाए।' इसके बाद चुनाव आयोग ने 4 घंटे के अंदर मतदाताओं को ढूंढकर उनका वोट डलवाया और वीडियो एक्स पर साझा की।
शिकायत
मतदाताओं ने क्या की थी शिकायत
साहेबगंज क्षेत्र के मतदाता सौगत अली, मोहम्मद इबरान और मोहम्मद रफीक ने वीडियो में कहा कि वे अपना वोट डालने आए थे, लेकिन उनको कहा गया कि उनका वोट पड़ चुका है। मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने मतदान नहीं किया तो वोट कैसे पड़ गया। अधिकारियों ने उनको बूथ से जाने को कहा था। इसके बाद चुनाव आयोग के वीडियो में तीनों ने अपनी उंगली पर स्याही दिखाई। आयोग के मुताबिक, गलतफहमी से वोट डालने में दिक्कत हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
चुनाव आयोग ने साझा किया मतदाताओं का वीडियो
सभी संबंधित मतदाताओं द्वारा सुगमता से मतदान किया गया है। @DM_Muzaffarpur https://t.co/KenK9i4O6Z pic.twitter.com/YPZ4kb7U7s— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) November 6, 2025
जानकारी
अलर्ट है चुनाव आयोग, अधिकतर शिकायत पर दे रहा जवाब
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बार-बार वोट चोरी और गड़बड़ी का मुद्दा उठाए जाने के बाद बिहार के चुनाव में आयोग सतर्क दिख रहा है। अधिकतर शिकायती पोस्ट पर आयोग की ओर से जवाब दिया जा रहा है और कार्रवाई हो रही है।