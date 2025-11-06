बिहार में मतदाता बोले- पोलिंग बूथ पहुंचे बिना पड़ गया वोट; आयोग ने तुरंत उठाया कदम

बिहार के 18 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। इस दौरान कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप और शिकायतें सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में 3 मतदाताओं ने शिकायत की कि उनका वोट पोलिंग बूथ पर जाए बिना ही पड़ गया और चुनाव अधिकारियों ने उनको वापस भेज दिया। घटना का वीडियो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने साझा किया तो चुनाव आयोग को होश आया। उसने तुरंत कार्रवाई कर तीनों का वोट डलवाया।

घटना क्या है पूरा मामला? RJD ने एक्स पर मतदाताओं का वीडियो साझा कर लिखा, 'साहेबगंज-98 विधानसभा, जिला- मुजफ्फरपुर बूथ संख्या- 147 में वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है! ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है? अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करें। संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं बनाया जाए।' इसके बाद चुनाव आयोग ने 4 घंटे के अंदर मतदाताओं को ढूंढकर उनका वोट डलवाया और वीडियो एक्स पर साझा की।

शिकायत मतदाताओं ने क्या की थी शिकायत साहेबगंज क्षेत्र के मतदाता सौगत अली, मोहम्मद इबरान और मोहम्मद रफीक ने वीडियो में कहा कि वे अपना वोट डालने आए थे, लेकिन उनको कहा गया कि उनका वोट पड़ चुका है। मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने मतदान नहीं किया तो वोट कैसे पड़ गया। अधिकारियों ने उनको बूथ से जाने को कहा था। इसके बाद चुनाव आयोग के वीडियो में तीनों ने अपनी उंगली पर स्याही दिखाई। आयोग के मुताबिक, गलतफहमी से वोट डालने में दिक्कत हुई थी।