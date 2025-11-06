बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, 121 सीटों पर डाले जा रहे वोट

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर 1,314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 1,192 पुरुष और 122 महिला प्रत्याशी हैं। मतदान के लिए कुल 45, 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3.75 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता इस चरण में मतदान करेंगे।

दस्तावेज वोटर कार्ड के बिना भी कर सकते हैं मतदान, जानें तरीका मतदाता वोटर कार्ड के बिना भी मतदान कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक जरूरी होगा। इनमें आधार कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार की कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों को जारी किए गए पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल हैं।

समय मतदान के लिए कुछ सीटों पर अलग-अलग समय सभी 121 सीटों पर 3 अलग-अलग समय पर मतदान होगा। 13 सीटों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें तारापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर शामिल हैं। वहीं, 3 सीटों- सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बाकी 105 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा।

सुरक्षा सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 4.50 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात चुनावी ड्यूटी में करीब 4.50 लाख सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 1,500 कंपनी केंद्रीय बल की भी हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, SSB, होमगार्ड आदि की भी ड्यूटी लगाई गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी होगी। नेपाल से सटे इलाकों में भी सुरक्षा सख्त की गई है।

अपराध हर 3 में से एक उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से पता चला है कि कम से कम 838 उम्मीदवारों (32 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग हर 3 में से एक उम्मीदवार के खिलाफ मामले दर्ज हैं। कम से कम 695 उम्मीदवार (27 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध या भ्रष्टाचार जैसे अपराध शामिल हैं।