बिहार चुनाव: JDU उम्मीदवारों में 4 मुस्लिम, 13 महिलाएं और 3 बाहुबली, कैसे साधे जातिगत समीकरण?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने आज 44 उम्मीदवारों के नाम वाली दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। JDU इस बार बिहार की 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी उसने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने स्थानीय समीकरणों के साथ ही जातिगत समीकरणों को भी साधा है। आइए JDU की सूचियों का विश्लेषण करते हैं।

महिलाएं JDU ने 13 महिलाओं को उतारा मैदान में JDU ने पहली सूची में 4 और दूसरी में 9 महिलाओं के नाम थे। इस तरह पार्टी ने 13 महिलाओं को मैदान में उतारा है। इन महिलाओं में एक मुस्लिम हैं। पार्टी ने केसरिया, शिवहर, बाबूबरही, फुलपरास, त्रिवेणीगंज, अररिया, धमदाह, बेलागंज, नवादा, मधेपुरा, गायघाट, समस्तीपुर और विभूतिपुर से महिलाओं को टिकट दिया है। नवादा से उम्मीदवार विभा देवी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की जर्सी गाय से तुलना करने को लेकर विवादों में थीं।

जानकारी 4 मुस्लिमों को भी मिला टिकट पार्टी ने 4 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया है। अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को उम्मीदवार बनाया गया है।

बाहुबली 3 बाहुबली भी मैदान में JDU ने बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह को मोकामा, धुमल सिंह को एकमा और अमरेंद्र पांडेय को कुचायकोट से मैदान में उतारा है। अनंत के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिला था। इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा भी हुई थी। धुमल पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमरेंद्र पर भी दर्जनों मामले हैं। RJD नेता जेपी यादव के घर पर गोलीबारी में भी अमरेंद्र का नाम आया था। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे।

जाति कैसे साधे गए जातिगत समीकरण? JDU के 101 उम्मीदवारों में 37 पिछड़े, 22 अति पिछड़े, 22 सामान्य, 15 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 4 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पार्टी ने 12 कुर्मी, 13 कुशवाहा, 8 धानुक, 5 मुसहर, 5 रविदास, 8 यादव, 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और एक कायस्थ जाति से उम्मीदवार बनाया है। बिहार जैसे राज्य में जातिगत समीकरणों को साधना बेहद अहम है, क्योंकि इन्हें ही सत्ता की चाबी माना जाता है।

विधायक 5 विधायकों के टिकट कटे, 37 पर दोबारा भरोसा पार्टी ने अपने 37 मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। इनमें से 12 वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। वहीं, 2 पूर्व सांसदों को भी मौका मिला है। JDU ने कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी, सकरा से अशोक चौधरी, वारिसनगर से अशोक कुमार, बरबीघा से सुदर्शन और गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट काट दिया है। नरेंद्र तो टिकट के लिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर भी बैठे थे।