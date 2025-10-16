गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कैबिनेट में बदलाव की तैयारी

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा

लेखन गजेंद्र 04:54 pm Oct 16, 202504:54 pm

क्या है खबर?

गुजरात में शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पटेल ने सभी इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। आगे संभावना है कि वे थोड़ी देर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर नए कैबिनेट के गठन का दावा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया था, जिसके बाद इस्तीफे हुए।