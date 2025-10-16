गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कैबिनेट में बदलाव की तैयारी
क्या है खबर?
गुजरात में शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पटेल ने सभी इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। आगे संभावना है कि वे थोड़ी देर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर नए कैबिनेट के गठन का दावा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों से राज्य सरकार को अवगत कराया गया था, जिसके बाद इस्तीफे हुए।
इस्तीफा
लगभग 10 नए मंत्री शामिल होंगे
सरकार ने आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि मुख्यमंत्री पटेल की अध्यक्षता वाले गुजरात कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे होगा। कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। कैबिनेट में करीब 10 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि आधे मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है।
शपथ
शाह की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण
गुजरात विधानसभा में कुल 182 सदस्य हैं। इस लिहाज से कैबिनेट में अधिकतम 27 मंत्री हो सकते हैं, जो सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत है। अभी गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री पटेल को मिलाकर 8 कैबिनेट और इतने ही राज्य मंत्री हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने मंत्रियों को पद छोड़ने को कहा था। राज्य मंत्री विश्वकर्मा को इसी महीने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया था। यह मुख्यमंत्री पटेल का दूसरा कार्यकाल है।