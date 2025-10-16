शेयर बाजार आज भी हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 862 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा 

टॉप गेनर्स में आज ओबेरॉय रियल्टी, साइएंट और नेस्ले ने क्रमशः 5.35 फीसदी, 4.94 फीसदी और 3.77 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सोना BLW और वरुण बेवरेजेज के शेयरों में भी क्रमशः 3.60 फीसदी और 3.58 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। KEI इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल, दिल्लीवरी, चोला इन्वेस्टमेंट और MCX इंडिया क्रमशः 5.61 फीसदी, 3.52 फीसदी, 3.03 फीसदी, 2.51 फीसदी और 2.21 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर

सोना-चांदी की कीमतें आज अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.26 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.78 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।