रेमो डिसूजा की नई फिल्म 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' का ऐलान, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा अपनी अगली फिल्म 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' के साथ आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 'बी हैप्पी' फिल्म का निर्देशन किया था, जिसमें अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार में थे। इस बार रेमो 'अंडरवर्ल्ड' की खौफनाक कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने के लिए कमर कस चुके हैं। 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' का ऐलान करते हुए मेकर्स ने इसकी झलक और रिलीज की तारीख जारी कर दी गई है। फिल्म का निर्माण संदीप सिंह करेंगे।
रिलीज
'मुंबई अंडरवर्ल्ड फिर से उठ खड़ा हुआ'
रेमो ने 'डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज' की एक झलक सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा, 'मुंबई अंडरवर्ल्ड फिर से उठ खड़ा हुआ! पेश है #डोंगरी गैंगस्टर्स पैराडाइज, मुंबई के दिल से एक कच्चा, भावनात्मक और विस्फोटक एक्शन ड्रामा।' टीजर से साफ है कि मेकर्स फिल्म के जरिए मुंबई अंडरवर्ल्ड शैली को फिर सिनेमा में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। टीजर ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म अगले साल 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
SANDEEP SINGH ANNOUNCES 'DONGRI - GANGSTER'S PARADISE' – REMO GOPI D'SOUZA TO DIRECT... Producer #SandeepSingh [of #LegendStudios] has announced his next major project – an action-packed drama titled #Dongri – Gangster's Paradise.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 16, 2025
