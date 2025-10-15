बिहार चुनाव: चिराग पासवान ने जारी की पहली सूची, 14 उम्मीदवारों के नाम

बयान

पार्टी ने कहा- बिहार में डबल इंजन वाली सरकार की जीत निश्चित

पार्टी ने कहा, 'LJP-R के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी "बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट" के सपनों को साकार करने के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपके समर्पण, जनता के समर्थन से बिहार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन वाली NDA सरकार की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत निश्चित है।'