बिहार चुनाव: चिराग पासवान ने जारी की पहली सूची, 14 उम्मीदवारों के नाम
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP-R) ने 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने गोविंदगंज से राजू तिवारी, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार और ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट दिया है। सूची में 2 महिलाओं के भी नाम हैं। रानी कुमारी को मखदुमपुर और संगीता देवी को बलरामपुर से मैदान में है।
बयान
पार्टी ने कहा- बिहार में डबल इंजन वाली सरकार की जीत निश्चित
पार्टी ने कहा, 'LJP-R के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी "बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट" के सपनों को साकार करने के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आपके समर्पण, जनता के समर्थन से बिहार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन वाली NDA सरकार की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत निश्चित है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें सभी उम्मीदवारों के नाम
LJP
LJP-R 29 सीटों पर लड़ रही है चुनाव
NDA में सीट बंटवारे के तहत भाजपा और JDU 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, LJP-R के हिस्से में 29 और RLM और HAM को 6-6 सीटें मिली हैं। यानी इस बार JDU की 'बड़े भाई' की भूमिका खत्म हो गई है। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।