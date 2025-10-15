LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की  
बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की  
भाजपा ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया

बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की  

लेखन गजेंद्र
Oct 15, 2025
05:14 pm
क्या है खबर?

भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया गया है। सूची में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें गोपालगंज से सुभाष सिंह और बक्सर से पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। बता दें कि मैथिली ठाकुर को मंगलवार को ही भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है और एक दिन बाद उनके नाम का ऐलान हो गया।

टिकट

अब तक कुल 83 नामों की घोषणा

भाजपा ने 14 अक्टूबर को 71 नामों की घोषणा की थी। अब 12 उम्मीदवारों के साथ उसने 101 सीटों में कुल 83 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। भाजपा की दूसरी सूची में मैथिली, सुभाष और आनंद के अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय सिंह, रोसेरा (SC) से बीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगिआंव (SC) से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट मिला है।

ट्विटर पोस्ट

भाजपा ने जारी की दूसरी सूची