बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की
भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया गया है। सूची में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें गोपालगंज से सुभाष सिंह और बक्सर से पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। बता दें कि मैथिली ठाकुर को मंगलवार को ही भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है और एक दिन बाद उनके नाम का ऐलान हो गया।
अब तक कुल 83 नामों की घोषणा
भाजपा ने 14 अक्टूबर को 71 नामों की घोषणा की थी। अब 12 उम्मीदवारों के साथ उसने 101 सीटों में कुल 83 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। भाजपा की दूसरी सूची में मैथिली, सुभाष और आनंद के अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय सिंह, रोसेरा (SC) से बीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगिआंव (SC) से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट मिला है।
BJP shares second list of candidates for Bihar Assembly Polls. Maithili Thakur set to contest from Alinagar seat. pic.twitter.com/NYhlQi4bNy— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025