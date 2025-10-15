बिहार के अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की  

भाजपा ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया

लेखन गजेंद्र 05:14 pm Oct 15, 202505:14 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दिया गया है। सूची में कुल 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें गोपालगंज से सुभाष सिंह और बक्सर से पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया है। बता दें कि मैथिली ठाकुर को मंगलवार को ही भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है और एक दिन बाद उनके नाम का ऐलान हो गया।