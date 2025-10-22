तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी
क्या है खबर?
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार की ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 'जीविका दीदी' को 10,000 रुपये महीने के बजाय 30,000 रुपये दिए जाएंगे और नौकरी स्थायी की जाएगी।
घोषणा
ब्याज मुक्त कर्ज देंगे- तेजस्वी
वैशाली की राघोपुर सीट से उम्मीदवार तेजस्वी ने कहा कि अगले 2 सालों के लिए जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ होगा। इस दौरान उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज 2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता और 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा। उन्होंने सत्ता में आने पर लोगों के आर्थिक बोझ कम करने के लिए 2 साल तक सभी प्रकार के कर्ज पर ब्याज माफ करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वादा पूरा जरूर करेगी।
ट्विटर पोस्ट
तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणाओं की जानकारी दी
#WATCH | पटना: राजद नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "30 हजार प्रति माह जीविका दीदियों को दिया जाएगा और उन्हें स्थायी किया जाएगा...हम बिहार में सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का काम करेंगे..." pic.twitter.com/23MimMgpzB— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2025
जानकारी
RJD ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे
RJD ने चुनाव के लिए 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 24 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। बिहार में महागठबंधन के तहत अभी सीटों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस 61, वामपंथी 20 और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 15 सीट मिलेगी।
नौकरी
हर घर पक्की नौकरी का वादा कर चुके हैं तेजस्वी
तेजस्वी ने इस महीने की शुरूआत में हर घर के एक सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी देने का बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए एक नया कानून बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर विशेष नौकरी-रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।