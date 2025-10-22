तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी

घोषणा

ब्याज मुक्त कर्ज देंगे- तेजस्वी

वैशाली की राघोपुर सीट से उम्मीदवार तेजस्वी ने कहा कि अगले 2 सालों के लिए जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ होगा। इस दौरान उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज 2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता और 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा। उन्होंने सत्ता में आने पर लोगों के आर्थिक बोझ कम करने के लिए 2 साल तक सभी प्रकार के कर्ज पर ब्याज माफ करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वादा पूरा जरूर करेगी।