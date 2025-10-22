बिहार में चुनाव से पहले RJD को झटका, मोहनिया सीट से उम्मीदवार का नामांकन रद्द
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को झटका लगा है। कैमूर जिले की मोहनिया सीट से RJD उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला भाजपा की शिकायत पर लिया है। भाजपा ने सुमन पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। नामांकन रद्द होने के बाद उम्मीदवार सुमन फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उनका नामांकन रद्द हुआ है।
चुनाव
भाजपा ने क्या की थी शिकायत?
भाजपा का आरोप है कि श्वेता सुमन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में उत्तर प्रदेश के चंदौली को अपना निवास स्थान बताया था, जो उनका मायका था। इस बार उन्होंने अपने नामांकन पत्र में खुद को बिहार का निवासी बताया है और आरक्षित सीट से उतरी हैं, जबकि आरक्षित सीट से उतरने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी है। भाजपा ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नामांकन रद्द करने की मांग की थी।
आपत्ति
फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगी सुमन
RJD उम्मीदवार सुमन का कहना है कि शिकायत पूरी तरह गलत है, वह इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगी। बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले से मोहनिया सीट पर अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। एक तरफ RJD के समर्थकों में नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी खुला मैदान पाने से खुश है। चुनाव कार्यालय ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
जानकारी
महागठबंधन के लिए चुनौती
सुमन से पहले चुनाव आयोग ने महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का मोतिहारी की सुपौली सीट से नामांकन रद्द किया था, जिसके पीछे तकनीकी कारण बताया गया था। इससे महागठबंधन के लिए चुनौती बढ़ गई है।