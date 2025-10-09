तेजस्वी यादव ने बिहार में हर घर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया (तस्वीर: एक्स/@yadavtejashwi)

तेजस्वी यादव का बड़ा वादा- सरकार बनते ही कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे

लेखन गजेंद्र 02:24 pm Oct 09, 202502:24 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार 20 साल में नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई है, उनकी सरकार बनते ही 20 दिन में यह काम होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार 20 दिन में एक विशेष कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी देगी।