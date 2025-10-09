तेजस्वी यादव का बड़ा वादा- सरकार बनते ही कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने गुरुवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार 20 साल में नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई है, उनकी सरकार बनते ही 20 दिन में यह काम होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार 20 दिन में एक विशेष कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी देगी।
वादा
बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा- तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा, "मेरी पहली घोषणा नौकरी को लेकर है। बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए एक नया कानून बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर विशेष नौकरी-रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी।" उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर में एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी होगी।
ट्विटर पोस्ट
तेजस्वी यादव की घोषणा
#WATCH पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा… pic.twitter.com/O0cfYPj8Ys— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
जानकारी
बिहार में 2 चरणों में होगा चुनाव
चुनाव आयोग ने पिछले दिनों चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी।