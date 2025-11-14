बिहार चुनाव परिणाम 2025: तारापुर से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछड़े

तारापुर सम्राट की पारंपरिक सीट है। यहां से 6 बार सम्राट के पिता शकुनी चौधरी विधायक रहे हैं। उनकी मां ने भी तारापुर का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी कुशवाहा, वैश्य, सवर्ण और बिंद समाज में पैठ है, जिन्हें NDA का वोटर माना जाता है। सम्राट के नामांकन के दौरान छत्तीसगढ़ और दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे।

मतदाता

तारापुर में 2010 से JDU का कब्जा

तारापुर में लगभग 3.10 लाख मतदाता हैं। यहां कुशवाहा (कोइरी) समुदाय का दबदबा माना जाता है। अनुसूचित जाति के 15.1 और 6.8 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। 2010 से JDU यहां से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने 5, JDU ने 6 और RJD ने 3 बार जीत हासिल की है। एक-एक बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, शोषित दल, जनता पार्टी, CPI और निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है।