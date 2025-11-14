बिहार चुनाव परिणाम 2025: मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे, क्या छठी बार बनेंगे विधायक?

इतिहास

क्या है मोकामा सीट का इतिहास?

मोकामा में 90 के दशक से बाहुबलियों का प्रवेश हुआ है। 1952 से 1985 तक अधिकतर बार कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 1990 और 1995 में बाहुबली दिलीप सिंह जनता दल से विधायक बने। वर्ष 2000 में बाहुबली सूरजभान सिंह दिलीप को हराकर निर्दलीय विधायक बने। वर्ष 2005-2020 तक अनंत सिंह यहां से लगातार JDU से विधायक रहे। वर्ष 2022 में अनंत जेल गए तो उनकी पत्नी नीलम देवी RJD से विधायक बनी थी। यहां भूमिहार वोटर अधिक हैं।