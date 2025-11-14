LOADING...
बिहार चुनाव परिणाम 2025: मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे, क्या छठी बार बनेंगे विधायक?
बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा से अनंत सिंह लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं

लेखन गजेंद्र
Nov 14, 2025
09:06 am
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। राजधानी पटना जिले की मोकामा सीट पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। उनकी टक्कर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार वीणा सिंह से है। तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। शुरूआती रूझान में बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), महागठबंधन से आगे है।

इतिहास

क्या है मोकामा सीट का इतिहास?

मोकामा में 90 के दशक से बाहुबलियों का प्रवेश हुआ है। 1952 से 1985 तक अधिकतर बार कांग्रेस का कब्जा रहा। वर्ष 1990 और 1995 में बाहुबली दिलीप सिंह जनता दल से विधायक बने। वर्ष 2000 में बाहुबली सूरजभान सिंह दिलीप को हराकर निर्दलीय विधायक बने। वर्ष 2005-2020 तक अनंत सिंह यहां से लगातार JDU से विधायक रहे। वर्ष 2022 में अनंत जेल गए तो उनकी पत्नी नीलम देवी RJD से विधायक बनी थी। यहां भूमिहार वोटर अधिक हैं।

पहचान

कौन हैं अनंत सिंह?

अनंत कुमार सिंह अपने दिलचस्प अंदाज के लिए चर्चित हैं। उनको लोग छोटे सरकार कहते हैं। वह बाहुबली दिलीप सिंह के भाई हैं। अनंत पर हत्या के 7 और अपहरण के 4 मामलों सहित 38 आपराधिक आरोप हैं। वे चुनाव के समय बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में हैं। अनंत JDU से 3 बार और RJD से 1-1 बार जीते हैं। वर्ष 2022 में अनंत के जेल जाने पर उनकी विधायकी चली गई थी।