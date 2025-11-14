बिहार चुनाव परिणाम 2025: अलीनगर से लोक गायिका और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर से भाजपा की प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बिनोद मिश्रा से टक्कर मिल रही है। जन सुराज के बिप्लव कुमार चौधरी भी यहां से मैदान में हैं। अगर मैथिली जीतीं, तो केवल 25 साल की उम्र में विधायक बन जाएंगी। मैथिली चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। इस वजह से स्थानीय नेताओं में नाराजगी की भी खबरें आई थीं।
विरोध
पिछले चुनाव में केवल 3,000 वोटों से जीता था NDA
मैथिली को टिकट मिलते ही स्थानीय नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है। 2020 के चुनाव में यादव विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के टिकट से इस सीट से जीते थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। एक मामले में सजा होने के बाद यादव की विधायकी चली गई थी।
इतिहास
2008 में बनी अलीनगर सीट
2008 के परिसीमन के बाद अलीनगर विधानसभा सीट बनी। अब तक 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में 2 बार RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से विधायक रहे हैं। अलीनगर में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। यहां अनुसूचित जाति की आबादी 12.37 प्रतिशत और मुसलमानों की 21.2 प्रतिशत है। 2020 चुनावों में यह सीट विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मिश्री लाल यादव ने RJD के बिनोद मिश्रा को हराकर जीती थी।