बिहार चुनाव परिणाम 2025: अलीनगर से लोक गायिका और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे

लेखन आबिद खान 09:05 am Nov 14, 202509:05 am

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर से भाजपा की प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बिनोद मिश्रा से टक्कर मिल रही है। जन सुराज के बिप्लव कुमार चौधरी भी यहां से मैदान में हैं। अगर मैथिली जीतीं, तो केवल 25 साल की उम्र में विधायक बन जाएंगी। मैथिली चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। इस वजह से स्थानीय नेताओं में नाराजगी की भी खबरें आई थीं।