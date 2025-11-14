बिहार चुनाव परिणाम 2025: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे, RJD की लगेगी हैट्रिक?

इतिहास

2015 से सीट पर RJD का कब्जा

वर्ष 1952 में पहली बार विधायकी चुनाव में कांग्रेस के रामनंदन यादव जीते थे। वर्ष 2000 में कांग्रेस ने 7वीं और अंतिम बार चुनाव जीता। इसके बाद सीट पर JDU, RJD और भाजपा जीती। वर्ष 2005 में JDU की जगमातो देवी और 2010 में भाजपा के विक्रम कुंवर विधायक बने। इसके बाद 2015 से यहां RJD का कब्जा है। वर्ष 2015 में RJD के हरिशंकर यादव ने विक्रम और 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह को हराया था।