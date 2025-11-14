बिहार चुनाव परिणाम 2025: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे, RJD की लगेगी हैट्रिक?
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। सीवान जिले की रघुनाथ सीट पर दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। उनकी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह से कड़ी टक्कर हो रही है। तीसरे नंबर पर जन सुराज चल रही है। शुरूआती रूझान में बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), महागठबंधन से आगे है।
इतिहास
2015 से सीट पर RJD का कब्जा
वर्ष 1952 में पहली बार विधायकी चुनाव में कांग्रेस के रामनंदन यादव जीते थे। वर्ष 2000 में कांग्रेस ने 7वीं और अंतिम बार चुनाव जीता। इसके बाद सीट पर JDU, RJD और भाजपा जीती। वर्ष 2005 में JDU की जगमातो देवी और 2010 में भाजपा के विक्रम कुंवर विधायक बने। इसके बाद 2015 से यहां RJD का कब्जा है। वर्ष 2015 में RJD के हरिशंकर यादव ने विक्रम और 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह को हराया था।
पहचान
कौन हैं ओसामा शहाब?
ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी थे, जिनका सिक्का चलता था। शहाबुद्दीन 1992-2004 तक 4 बार सांसद रहे हैं। उनकी मौत 2021 में कोरोना से हुई थी। ओसामा कक्षा 10 तक पढ़े हैं और 8 करोड़ से अधिक संपत्ति है। ओसामा पर 2 आपराधिक केस हैं। उनकी पत्नी MBBS डॉक्टर हैं। ओसामा की मां हेना शहाब 2009-2024 तक RJD टिकट पर लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। इस बार ओसामा परिवार की उम्मीद बने हैं।