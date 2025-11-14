बिहार चुनाव परिणाम 2025: छपरा सीट से खेसारी लाल यादव आगे, बड़ी बढ़त बनाई
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सारण जिले की छपरा सीट से बड़ी बढ़त बना ली है। वे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। यहां से भाजपा ने छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। खेसारी पहली बार चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा में रह चुके राखी गुप्ता और राणा यशवंत प्रताप सिंह ने यहां से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था।
बयान
खेसारी ने कहा था- ...तो कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव
चुनावों से पहले खेसारी ने कहा था, "मैंने राम के गीत गाए हैं। धर्म जरूरी है, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी हैं। अगर NDA के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दें कि कल से यहां कारखाने का शिलान्यास होगा, बेहतर कॉलेज बनेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना शपथ लूंगा और ना ही कोई प्रमाण पत्र लूंगा।'
इतिहास
3 चुनावों से भाजपा के पास है छपरा सीट
1957 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 4 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 2-2 बार JDU, RJD और जनता पार्टी और एक-एक बार जनता दल, जनसंघ और निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से ये सीट भाजपा के पास है। खास बात है कि 1967 से 2015 तक यहां राजपूत या यादव उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के सीएन गुप्ता ने RJD के रणधीर कुमार सिंह को हराया था।