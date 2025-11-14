बिहार चुनाव परिणाम 2025: कॉमनवेल्थ पदक विजेता श्रेयसी सिंह जमुई से आगे

श्रेयसी ने 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। 2014 में ही उन्होंने एशियाई खेलों में इंचियोन में डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता था। 2018 कॉमनवेल्थ खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वे बिहार के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां पुतुल सिंह भी सांसद रही हैं |

सीट

2020 में जमुई में पहली बार जीती थी भाजपा

पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से श्रेयसी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 41,049 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को हराया था। इस सीट पर ये भाजपा की पहली जीत थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर RJD पार्टी के उम्मीदवार विजय प्रकाश जीते थे। सीट बनने के बाद यहां लगातार 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद एक-एक बार CPI, SP, जनता पार्टी, JDU, RJD और जनता दल को जीत मिली।