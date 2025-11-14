LOADING...
बिहार चुनाव परिणाम 2025: कॉमनवेल्थ पदक विजेता श्रेयसी सिंह जमुई से आगे

लेखन आबिद खान
Nov 14, 2025
जमुई सीट से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं

बिहार चुनाव परिणाम 2025: कॉमनवेल्थ पदक विजेता श्रेयसी सिंह जमुई से आगे

लेखन आबिद खान
Nov 14, 2025
10:57 am
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। जमुई विधानसभा सीट से भाजपा की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मोहम्मद शमशाद आलम से है। खबर लिखे जाने तक श्रेयसी ने 8,101 वोटों की बढ़त बना रखी है। वहीं, जन सुराज पार्टी (JSP) के अनिल प्रसाद साह को केवल 900 वोट मिले हैं। श्रेयसी इस सीट से वर्तमान विधायक भी हैं।

मेडल

कॉमनवेल्थ खेल की स्वर्ण पदक विजेता हैं श्रेयसी

श्रेयसी ने 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। 2014 में ही उन्होंने एशियाई खेलों में इंचियोन में डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता था। 2018 कॉमनवेल्थ खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वे बिहार के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां पुतुल सिंह भी सांसद रही हैं |

सीट

2020 में जमुई में पहली बार जीती थी भाजपा

पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से श्रेयसी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 41,049 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को हराया था। इस सीट पर ये भाजपा की पहली जीत थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर RJD पार्टी के उम्मीदवार विजय प्रकाश जीते थे। सीट बनने के बाद यहां लगातार 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद एक-एक बार CPI, SP, जनता पार्टी, JDU, RJD और जनता दल को जीत मिली।