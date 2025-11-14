केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शुरूआती रूझान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगे चल रही है, जो बहुमत से आगे निकल गई है। चुनावी रूझान को देखते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि बिहार की जीत NDA की है और इसके बाद बंगाल जीतने की बारी आएगी। उन्होंने कहा कि वह पहले दिन से कह रहे थे कि बिहार में एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी।
बयान
क्या बोले गिरिराज सिंह?
बेगुसराय से भाजपा सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री सिंह ने मीडिया से कहा, "पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि NDA की सरकार बनेगी। रूझान भी दिख रहा है और रिजल्ट भी आ गया है। ये भी मैं कह रहा हूं कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है।" उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार को समझते हैं, वे जानते हैं कि यहां के लोग 'जंगल राज' नहीं चाहते हैं।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "चुनाव के पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी। रुझान भी दिख रहे हैं और रिजल्ट भी। ये भी मैं कह रहा हूं कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है।" pic.twitter.com/zW6XcL6l8w— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 14, 2025