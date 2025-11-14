केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की जीत का दावा किया

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है

लेखन गजेंद्र 10:39 am Nov 14, 202510:39 am

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। शुरूआती रूझान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) आगे चल रही है, जो बहुमत से आगे निकल गई है। चुनावी रूझान को देखते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि बिहार की जीत NDA की है और इसके बाद बंगाल जीतने की बारी आएगी। उन्होंने कहा कि वह पहले दिन से कह रहे थे कि बिहार में एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी।