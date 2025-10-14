बिहार में टिकट बंटवारे से भागलपुर के JDU सांसद नाराज, इस्तीफे की पेशकश

इस्तीफा सांसद ने पत्र में क्या लिखा? मंडल ने पत्र में लिखा, "विगत कुछ महीनों से संगठन में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, जो पार्टी के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में स्थानीय सांसद होने के नाते मुझसे कोई राय नहीं ली गई। जिन्होंने कार्य नहीं किया, उनको टिकट दिया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को अनसुना किया जा रहा है। न तो आपसे मिलने दिया जा रहा है और न ही राय ली जा रही है।"

चिंता पार्टी में स्थानीय नेतृत्व का कोई महत्व नहीं रह गया- मंडल भागलपुर से 3 बार के विधायक मंडल ने पत्र में लिखा कि पार्टी में स्थानीय नेतृत्व और संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें अपने आत्मसम्मान के प्रति चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी चिंता को देखते हुए उनका सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बाहरी और निष्क्रिय लोगों को मौका दिए जाए पर दुख जताया है और पार्टी को आगाह किया है।