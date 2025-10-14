बिहार में टिकट बंटवारे से भागलपुर के JDU सांसद नाराज, इस्तीफे की पेशकश
बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में टिकट बंटवारे से हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा नाराजगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेताओं में दिख रही है। भागलपुर से JDU सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने टिकट बंटवारे में उनकी राय न ली जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश से सांसद पद से त्यागपत्र देने के लिए अनुमति मांगी है।
सांसद ने पत्र में क्या लिखा?
मंडल ने पत्र में लिखा, "विगत कुछ महीनों से संगठन में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, जो पार्टी के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में स्थानीय सांसद होने के नाते मुझसे कोई राय नहीं ली गई। जिन्होंने कार्य नहीं किया, उनको टिकट दिया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को अनसुना किया जा रहा है। न तो आपसे मिलने दिया जा रहा है और न ही राय ली जा रही है।"
पार्टी में स्थानीय नेतृत्व का कोई महत्व नहीं रह गया- मंडल
भागलपुर से 3 बार के विधायक मंडल ने पत्र में लिखा कि पार्टी में स्थानीय नेतृत्व और संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं रह गया है, इसलिए उन्हें अपने आत्मसम्मान के प्रति चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी चिंता को देखते हुए उनका सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बाहरी और निष्क्रिय लोगों को मौका दिए जाए पर दुख जताया है और पार्टी को आगाह किया है।
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए।
स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है। इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना
भागलपुर के गोपालपुर सीट से पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल, सहरसा की सोनबरसा सीट से JDU विधायक और मंत्री रत्नेश सदा नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ कुर्था, नबीनगर और दरभंगा के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, भाजपा और JDU को 101-101 सीट, चिराग पासवान की LJP को 29 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीट दी गई हैं।