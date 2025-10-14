सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार से पहले उम्मीदवारों को लेना होगा प्रमाणपत्र, चुनाव आयोग का आदेश

आयोग ने बयान जारी कर कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से पूर्व-प्रमाणित विज्ञापन प्राप्त करना होगा। आयोग ने कहा कि पार्टी और उम्मीदवारों को अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों की जानकारी भी आयोग को देनी होगी। प्रमाणन के लिए आयोग ने जिला और राज्य स्तर पर MCMC का गठन किया है। बिना प्रमाणन के किसी भी इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं होगा।

आदेश

पेड न्यूज और आपत्तिजनक प्रचार पर रहेगी कड़ी नजर

आयोग ने बताया कि MCMC सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों और आपत्तिजनक प्रचार पर कड़ी निगरानी रखेगा और उचित कार्रवाई करेगा। साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया गया है। राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंटरनेट पर चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय का विवरण भी आयोग को देना होगा।