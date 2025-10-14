मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बार JDU नेताओं का धरना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की घेराबंदी, टिकट बंटवारे से नाखुश JDU नेता धरने पर बैठे

लेखन गजेंद्र 12:31 pm Oct 14, 202512:31 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है। उनके आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। दरअसल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में टिकट बंटवारे से नाखुश जनता दल यूनाइटेड (JDU) कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने आवास के बाहरी इलाके को रस्सियों से घेर लिया है। वे प्रदर्शनकारियों को उग्र होने से रोक रहे हैं।