मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की घेराबंदी, टिकट बंटवारे से नाखुश JDU नेता धरने पर बैठे
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई है। उनके आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। दरअसल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में टिकट बंटवारे से नाखुश जनता दल यूनाइटेड (JDU) कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने आवास के बाहरी इलाके को रस्सियों से घेर लिया है। वे प्रदर्शनकारियों को उग्र होने से रोक रहे हैं।
प्रदर्शन
गोपाल मंडल धरने पर बैठे
भागलपुर के गोपालपुर सीट से पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि साजिश के तहत उनका टिकट काटा गया और उनको मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। सहरसा की सोनबरसा सीट से JDU विधायक और मंत्री रत्नेश सदा की सीट भी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) को दी गई। वे भी आवास के बाहर खड़े हैं। कुर्था, नबीनगर और दरभंगा के कार्यकर्ता भी धरने में शामिल हैं।
नाराजगी
बिहार में NDA में टिकट बंटवारे को लेकर छिड़ा घमासान
नई दिल्ली में कई बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि बिहार में भाजपा और JDU बराबर रूप से 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पासवान की LJP को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीटें दी गई हैं। कुशवाहा और मांझी पहले ही टिकट बंटवारे पर नाराजगी जता चुके हैं। यह पहली बार है, जब JDU को कम आंका गया है।
ट्विटर पोस्ट
#WATCH पटना (बिहार): JDU नेता गोपाल मंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर बैठे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
उन्होंने कहा, "हमें मुख्यमंत्री से मिलना है... टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे। जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे जरूर मिलेंगे।" pic.twitter.com/kTQGg28Htj