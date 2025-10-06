LOADING...
पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके में भाजपा सांसद पर भीड़ ने हमला किया
Oct 06, 2025
03:30 pm
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे भाजपा नेताओं पर स्थानीय भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू घायल हो गए हैं। हमला नागराकाटा इलाके में उस समय हुआ, जब मालदा उत्तर से सांसद मुर्मू सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक डॉ शंकर घोष के साथ राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। सांसद मुर्मू को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक घोष को भी हल्की चोट आई है।

भाजपा ने TMC पर आरोप लगाया

भाजपा IT प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने घायल सांसद मुर्मू का वीडियो साझा किया है, जिसमें वे खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) को जिम्मेदार ठहराया और बंगाल में TMC का जंगलराज बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेता बाढ़, बारिश, भूस्खलन में लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्निवल में नाच रही हैं और TMC कार्यकर्ता और प्रशासन गायब है।

