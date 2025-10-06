बिहार विधानसभा चुनाव 2025: आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली सूची

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) भी अपना दमखम दिखाने के लिए उतरेगी। सोमवार को चुनाव आयोग की घोषणा से पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव और बिहार प्रभारी अजेश यादव ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

चुनाव किस सीट से किसे दिया टिकट? AAP ने बेगुसराय सीट से डॉ मीरा सिंह, दरभंगा की कुशेश्वरस्थान सीट से योगी चौपाल, सारण की तरैया सीट से अमित कुमार सिंह, पूर्णिया की कसबा से भानु भारतीय, मधुबनी की बेनीपट्टी से शुभदा यादव, पटना की फुलवारीशरीफ से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर से डॉ पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, सीतामढ़ी की परिहार सीट से अखिलेश नारायण ठाकुर, मोतिहारी की गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार सिंह और बक्सर सीट से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को उतारा है।

चुनाव सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान AAP ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी राज्य में महंगाई, पलायन, पढ़ाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी। बता दें कि अभी तक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों गठबंधन के नेताओं की अभी बैठकों का दौर जारी है।