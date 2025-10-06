दिवाली पर दिल्ली में भी होगी आतिशबाजी? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रहीं तैयारी
क्या है खबर?
दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण दिवाली पर पटाखों को जलाने पर लगा प्रतिबंध अब हट सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सोमवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है और इसीलिए लोगों को पटाखों को जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी और दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति मांगेगी।
घोषणा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने क्या कहा?
दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री गुप्ता ने मीडिया से कहा, "मेरा मानना है कि दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम समाधान है, लेकिन देश के धर्म प्रिय लोगों के लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है...ऐसे में मैं समझती हूं कि उन्हें (आतिशबाजी की) अनुमति मिलनी चाहिए, फिर चाहे हरित पटाखों के रूप में मिले।" उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मामले को कोर्ट के सामने रखकर अनुमति मांगेगी।
ट्विटर पोस्ट
#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार इस बार बहुत भव्यता के साथ महर्षि भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाने वाली है। लगभग 100 से अधिक संस्थाओं की मदद दिल्ली सरकार ने इस आयोजन के लिए की है...सरकार के सभी प्रतिनिधि अलग-अलग कार्यक्रमों में पहुंचकर इस आयोजन का… pic.twitter.com/YK6grtVKZz— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
प्रतिबंध
वर्ष 2017 से लागू है दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली में दिवाली और आम दिनों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की शुरूआत 2017 से हुई थी। उस समय प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध अक्टूबर से जनवरी तक रहता है।