दिवाली पर दिल्ली में भी होगी आतिशबाजी? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रहीं तैयारी

लेखन गजेंद्र 05:00 pm Oct 06, 202505:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण दिवाली पर पटाखों को जलाने पर लगा प्रतिबंध अब हट सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सोमवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है और इसीलिए लोगों को पटाखों को जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी और दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति मांगेगी।